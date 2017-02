Pierre Ménés a encore frappé. Le journaliste a repris son blog en main, pour le plus grand bonheur de ses admirateurs, un peu moins pour les joueurs de Ligue 1. Après le match du dimanche soir, Pierre Ménès a l’habitude de donner son avis sur le match. Le match en question, ce week-end, était le derby Saint Etienne-Lyon (2-0), avec une prestation très décevante des Lyonnais. Il fallait s’y attendre, Ménès les a fracassés.

« Mais que dire de la prestation de Lyon ? On a évoqué la défense, mais c’était également faible au milieu et nul devant. Concernant Memphis Depay, je vais peut-être attendre un peu avant de le massacrer parce qu’il vient d’arriver. Il n’a quasiment pas joué avec Manchester donc il est hors de forme, c’est logique même si j’ai trouvé son placement et ses choix très discutables. Mais surtout, la bonne question, c’est pourquoi Genesio n’a pas débuté avec Valbuena ? C’est impensable, incompréhensible. Frustrés, les Lyonnais ont même terminé la rencontre à neuf. Et autant l’expulsion de Ghezzal est un petit peu sévère au vu de son geste d’humeur, autant le tacle de Tolisso sur Lemoine est inadmissible. Quand ça ne va pas dans leur sens, les Lyonnais perdent souvent leurs nerfs. »