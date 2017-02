Pierre Ménès n’a pas été emballé par le jeu du PSG depuis le début de saison, comme beaucoup de monde. Mais la démonstration de force réussie face au FC Barcelone ne pouvait pas le laisser insensible. Le consultant de Canal Plus a rangé la sulfateuse et sorti les violons, parlant du « plus grand match européen de l’histoire du PSG » et félicitant Unai Emery.

« Evidemment, les onze joueurs ont été formidables mais s’il y en a un qu’il faut féliciter, c’est Unai Emery. Parce que là, clairement, il y aura un avant et un après PSG – Barcelone pour l’entraîneur basque. (…) Quand on voit le match, on ne peut d’ailleurs pas parler d’exploit, c’est une victoire logique, implacable. Je voudrais insister sur Kimpembe, dont c’était le premier match en Ligue des Champions. Il a été incroyable de calme et de puissance en défense centrale. Avec lui, Rabiot et Nkunku, on peut dire que le PSG a gagné en faisant participer son centre de formation. C’est une grande soirée pour Paris et une grande soirée pour le football français », a-t-il écrit sur son blog.