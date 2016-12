Personnage emblématique de Canal+, Pierre Ménès est éloigné des plateaux du CFC depuis le début de la saison. Le consultant télé souffre d’une grave maladie. Mais il est sur le chemin de la guérison, lui qui a subi une greffe il y a quelques jours comme il l’a révélé lors d’un long message publié sur son compte Twitter. Cela ne l’empêche pas de suivre de très près la Ligue 1.

Interrogé dans L’Équipe, Pierre Ménès a jugé la situation du club de la capitale : « Au PSG, ils l’ont voulu leur entraîneur ? Qu’ils se le bouffent ! Mais ils seront champions, oui ils le seront. Nice ne tiendra pas sur la durée et Monaco a plus de chances d’enquiquiner Manchester City que le PSG n’en a avec le Barça. Du coup, ça leur pompera de l’énergie pour le Championnat. Mais s’ils passent en Ligue des champions et vu comment ils jouent, ces Monégasques, ce serait pas mal ! »