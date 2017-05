C’est un des débats qui enflamme la planète foot depuis plusieurs semaines, et depuis plusieurs années même. L’arbitrage vidéo doit-il être instauré ? Plusieurs pays européens vont l’intégrer dès la saison prochaine, mais en Espagne, ce n’est pas encore au programme. Gerard Piqué s’est exprimé à ce sujet.

« Je crois que si le Real Madrid est champion c’est parce qu’il a gagné plus de points, indépendamment du fait que les arbitres aient eu une influence ou non, parce qu’il y a beaucoup de points de vue, mais je crois que l’arbitrage vidéo est totalement obligatoire. L’année prochaine il faudrait prendre des mesures nécessaires pour que ce soit mis en place. Pas seulement pour les matchs du Real Madrid ou du Barça, mais parce que de façon générale les arbitres n’ont pas été à la hauteur. En plus, c’est nécessaire parce que ça les aidera et ça leur enlèvera de la pression », a expliqué le défenseur barcelonais.