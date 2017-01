Les réseaux sociaux peuvent parfois causer des problèmes aux footballeurs professionnels. Bacary Sagna ne dira pas le contraire. Au début du mois de janvier, le latéral droit de Manchester City avait posté le message suivant sur son compte Instagram : « à dix contre douze ». Un post supprimé qui faisait référence à l’exclusion de Fernandinho lors du match des Skyblues face à Burnley (2-1). La presse britannique avait rapidement indiqué que le Français devrait s’expliquer devant la FA.

La Fédération Anglaise a livré son verdict ce mardi. Bacary Sagna est condamné à une amende de 46000 euros pour avoir « remis en cause l’intégrité du responsable du match », en l’occurrence l’arbitre Lee Mason. Skysports indique que Manchester City se réserve le droit de faire appel.

Manchester City defender Bacary Sagna fined for misconduct in relation to social media post : https://t.co/rLNlUvf1l3

BREAKING : Sky Sources : @ManCity considering appeal over size of @Sagnaofficial's £40,000 fine for comment on social media. #SSNHQ

