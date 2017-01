Liverpool s’est incliné face à Swansea ce samedi après-midi pour le compte de la 22e journée de Premier League au terme d’un match totalement fou (2-3). Alors que Llorente avait permis aux Swans de prendre le large dans cette partie (48e, 52e), Firmino avait répondu à l’attaquant espagnol en s’offrant également un doublé (55e, 69e).

Mais grâce à une réalisation de Sigurdsson (74e), les hommes de Paul Clement arrachent les trois points à Anfield. Invaincus dans leur antre depuis 17 matches, soit depuis un peu plus d’un an, les Reds chutent devant leurs supporters et ratent l’occasion de se rapprocher du leader Chelsea. De son côté, Swansea s’offre un bol d’air et sort de la zone rouge.

