Tottenham recevait Stoke City sur sa pelouse de White Hart Lane ce dimanche après-midi pour le compte de la 26e journée de Premier League.

Et les Spurs de Mauricio Pochettino n’ont fait qu’une bouchée de leur adversaire du jour (4-0) grâce à un triplé de Harry Kane (14e, 32e, 37) et un but du jeune Dele Alli (45e+1). Le club londonien grimpe à la 2e place du classement, devant Manchester City. De son côté, Stoke reste 10e.