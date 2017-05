Liverpool se déplaçait à West Ham pour le compte de la 37e et avant dernière journée de Premier League. Les Reds devaient absolument s’imposer pour reprendre les devants sur Manchester City dans la course à l’Europe. Et les hommes de Jürgen Klopp ont fait qu’une bouchée des Hammers (0-4). Ils repassent troisième.

Quelques heures plus tôt, c’est Crystal Palace qui recevait Hull City. Hull luttait pour son maintien, mais n’a pas pu espérer très longtemps. En effet, les Eagles ont complètement atomisé les Tigers (4-0). On connaît désormais les trois clubs relégués en Championship, il s’agit de Hull City donc, Middlesbrough et Sunderland.