Le championnat n’a plus grand intérêt pour Manchester United. Les Red Devils sont en effet assurés de terminer à la sixième place de la Premier League, derrière Arsenal et devant Everton. Pour autant, les hommes de José Mourinho ont des matches à gérer.

Ce mercredi soir, c’est à Southampton que MU se rendait, afin d’y défier l’actuel huitième du classement. Pas de vainqueurs et même pas de buts dans cette partie, conclue sur un score nul et vierge (0-0). MU prend un point et sa défense tient le coup, toujours plaisant avant de disputer la finale de la Ligue Europa face à l’Ajax Amsterdam le 24 mai prochain.

