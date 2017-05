C’est la première fois de la saison et c’est amplement mérité : Mauricio Pochettino a été élu entraîneur du mois d’avril en Premier League. Actuellement à la deuxième place du championnat anglais, Tottenham a réalisé le grand chelem ce mois-ci en remportant ses six matches.

« Pour moi, c’est une récompense, un trophée qui mérite d’être partagé avec tout le monde au club », a sobrement réagit le tacticien des Spurs sur la page officielle de son club. Preuve des belles performances des Londoniens, le Sud-Coréen Heung-min Son a lui été élu joueur du mois.

Congratulations to Mauricio on being named @premierleague manager of the month for April ! #COYS pic.twitter.com/n6TZsHokuR

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 12 mai 2017