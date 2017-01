Zlatan Ibrahimovic est élu joueur du mois de décembre en Barclay Premier League. L’ancien joueur du Paris Saint Germain reçoit cette distinction pour la première fois de sa carrière. Le Suédois, vivement critiqué lors de ses débuts avec les Red Devils, semble revenir très fort.

Ibra a marqué six buts en sept matches durant le mois de décembre, toutes compétitions confondues, avec Manchester United.

13 janvier 2017