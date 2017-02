Actuel coach de Tottenham, Mauricio Pochettino reste un grand fan du Paris Saint-Germain. Joueur du club parisien entre 2001 et 2003, le technicien argentin garde un très bon souvenir de son aventure chez les Rouge-et-Bleu. Interrogé au micro de SFR Sport, l’entraîneur des Spurs s’est exprimé sur son amour pour le club de la capitale française.

« Oui, je continue de regarder le football français. J’essaie d’en regarder le plus possible. Bien évidemment, le Paris Saint-Germain... Vous le savez... Mon équipe est le Paris Saint-Germain, j’aime le PSG... J’y ai passé à peu près 3 ans là-bas (...) J’ai été capitaine du PSG et cela restera toujours spécial pour moi. Je supporterai le Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone ! Vous savez ce sera un très bon match. J’aimerais vraiment aller au Parc des Princes et voir ce match », a-t-il déclaré. Les fans parisiens apprécieront.