« Il a le potentiel pour devenir un des meilleurs joueurs de l’histoire ». Il y a plusieurs mois, Zinedine Zidane, qui n’était pas encore l’entraîneur de l’équipe première du Real Madrid, lâchait cette phrase lourde de sens au sujet de Paul Pogba (23 ans). Le milieu de Manchester United et de l’équipe de France s’est souvenu de ce compliment de taille. « Quand quelqu’un comme lui dit ça, ça vous met K.O. ! Il faut être positif, le prendre du bon côté, et rester concentré car si l’on part dans une autre direction, que l’on régresse, les gens vont dire : "Ah tiens, vous voyez. Après tout ce que les gens ont dit sur lui, voilà où il en est maintenant". Il faut savoir où l’on veut aller. J’ai mes objectifs et je ne m’arrêterai pas tant que je ne les aurai pas atteints », a-t-il confié au site officiel de la FIFA, rappelant à quel point ZZ l’avait inspiré.

« Je l’admire beaucoup. Quand j’étais plus jeune, je regardais des vidéos de lui, la façon dont il jouait. J’adore les grands joueurs, mais certains ont un truc en plus. Il y a 11 joueurs sur le terrain et 22 dans le groupe, et pourtant, on n’en voit qu’un ou deux. Il réalisait toujours des choses hors du commun…. Sa façon de jouer, c’était beau à voir. C’était pareil avec Ronaldinho. Certains joueurs ont quelque chose en plus et lui, il l’avait. Je le regardais tout le temps. Même quand il n’avait pas le ballon, je suivais toujours Zidane », a lancé l’international tricolore (44 sélections, 8 buts). On lui souhaite le même destin !