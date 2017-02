Dans une vidéo publiée par The Sun ce mardi, Paul Pogba se retrouve au milieu d’un conflit. Comme le rapporte le tabloïd anglais, le Français se trouve dans un restaurant indien de Manchester en compagnie de plusieurs de ses amis quand il est approché par des fans des Red Devils.

Toujours selon le média britannique, Paul Pogba aurait refusé de signer un autographe et les supporters n’auraient pas apprécié. Le ton est alors très vite monté et la situation s’est envenimée. « Dans l’altercation, une assiette a été jetée en direction de la star », précise The Sun dans son article.