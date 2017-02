Buteur du Bayern Munich et capitaine de la sélection polonaise, Robert Lewandowski a une nouvelle fois été élu meilleur joueur polonais de l’année.

En 2016, Le Bavarois a remporté le championnat avec le Bayern ainsi qu’une Coupe d’Allemagne, et a réalisé un bon parcours avec la Pologne à l’Euro 2016 (quarts de finale). C’est la 6e année consécutive que le joueur de 28 ans remporte cette distinction, attribuée par la Fédération polonaise de football (PZPN).

As always, this title means a lot to me - Footballer of the year 2016 in Poland ! @PilkaNozna_pl pic.twitter.com/ubxdovHSIt

— Robert Lewandowski (@lewy_official) 6 février 2017