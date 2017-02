Jesé Rodriguez (23 ans) a retrouvé le sourire du côté de Las Palmas, où il est arrivé en prêt mardi. Un soulagement pour l’attaquant qui n’a pas réussi à s’imposer au Paris SG. Des difficultés sur lesquelles est revenu un homme qui connaît le jeune homme sur le bout des doigts : Alberto Toril. L’entraîneur ibérique, aujourd’hui à Elche, l’a en effet dirigé lorsqu’il officiait à la tête de l’équipe réserve du Real Madrid. Une époque lors de laquelle le buteur marchait sur l’eau (22 buts en 38 matches en 2013/14). Interrogé par le média espagnol Canaria7, le technicien a donné son opinion sur son échec dans la capitale. « Pour différentes raisons, il n’a pas eu de continuité au PSG, il ne comptait pas pour Unai Emery ces derniers mois, et quel meilleur point de chute que de retrouver l’équipe de sa ville. Être entouré par les siens, recevoir l’affection du public lui fera beaucoup de bien pour retrouver son meilleur niveau », a-t-il glissé avant de poursuivre.

« Je suis convaincu que Jesé sera très bon à Las Palmas. Le football de Jesé correspond parfaitement au jeu prôné par Quique Setién. Je crois que le style de l’équipe et le schéma de jeu du coach lui iront bien, parce qu’il peut s’adapter à plusieurs positions en attaque. C’est très difficile de faire son trou dans une équipe comme le Real Madrid et il n’a pas pu compter sur la compréhension et l’affection nécessaires à Paris ces derniers mois. Mais Jesé reste un footballeur de niveau international, avec une qualité énorme et je suis sûr qu’il le démontrera à Las Palmas ces prochains mois. Revenir en Liga, dans une équipe qui joue très bien au football, est un bon choix pour lui. C’est un footballeur qui a besoin d’affection, il faut qu’il se sente important dans le jeu de l’équipe. Il doit se sentir mis en valeur et compris sur le terrain. Alors, il est imparable », a-t-il conclu. Las Palmas réussira-t-il là où le PSG a échoué ?