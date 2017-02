Dans sa folle dernière ligne droite du mercato d’hiver, Lille a enregistré l’arrivée de 7 renforts. Vitor Bueno (22 ans) aurait pu être l’un d’eux, puisque le milieu offensif de Santos a fait l’objet d’une offre concrète des Dogues à hauteur de 10 M€. Au cours d’une conférence de presse, relayée par le média brésilien UOL Esporte, l’Auriverde a expliqué son refus de répondre favorablement aux sirènes lilloises.

« J’étais flatté d’avoir reçu cette proposition, c’est une marque de reconnaissance de mon travail ici. Mon représentant m’a demandé si je voulais aller à Lille et j’ai répondu non. Je lui ai dit que je voulais me faire un nom à Santos », a-t-il indiqué. Le LOSC espère se consoler grâce aux performances du duo néerlandais Ricardo Kishna-Anwar El Ghazi.