Antonio Conte est élu meilleur entraîneur du mois de décembre de la Premier League. L’entraîneur de Chelsea est le premier technicien à réaliser l’exploit d’être désigné trois mois consécutifs ! Il était en concurrence avec le coach et de Tottenham, Mauricio Pochettino, et celui de Liverpool, Jurgen Klopp.

L’italien a fait un sans-faute durant le mois de décembre en Angleterre. En six rencontres de championnat, le technicien a aligné six succès avec les Blues avec notamment une belle victoire face à Manchester City (3-1) au début du mois de décembre.

Congratulations to Antonio Conte who has been named Barclays Premier League Manager of the Month for a record third time in a row ! pic.twitter.com/gAasJqOHoA

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 13 janvier 2017