Tottenham était en déplacement au stade Olympique de Londres pour y défier West Ham en ouverture de la 36e journée de Premier League. À seulement 4 points de Chelsea, les Spurs avaient l’occasion de mettre la pression sur le leader du championnat.

Mais les hommes de Mauricio Pochettino ont loupé le coche et se sont inclinés sur le plus petit des scores 1-0 suite à un but de Lanzini (64e). Une défaite qui signifie que Chelsea ferait un grand pas vers le titre de champion d’Angleterre dès lundi en cas de succès face à Middlesbrough.

