Après une première moitié de saison décevante et au vu du niveau affiché par Nice et Monaco, on peut sérieusement se demander si le Paris Saint-Germain parviendra à conserver son titre de champion de France. Récompensés lors des quatre derniers exercices, les Parisiens pourraient bien rendre leur couronne en mai prochain. Mais pour Nasser Al-Khelaïfi, pas de doute : ses joueurs sauront redresser la barre après la trêve et régner de nouveau sur l’Hexagone.

« Je suis très confiant. Je ne veux pas paraître arrogant en disant cela. Mais je l’ai vu dans les yeux des joueurs après la victoire face à Lorient. Croyez-moi, ils ne veulent pas que ce titre leur échappe. Pour cela, il va falloir être plus concentré que jamais. Mais nous serons champions », a déclaré le président du club de la capitale dans les colonnes dans une interview au Parisien.