C’est l’un des symboles de la première partie de saison décevante du Paris Saint-Germain. Angel Di Maria évolue à des années lumière de son meilleur niveau. L’Argentin, recruté à l’été 2015 contre un chèque de 63 M€ et censé amené un plus dans le jeu, ne répond pas aux attentes. Après un exercice 2016-2017 terminé dans la peau de meilleur passeur du championnat, en dépit de quelques couacs lors des grands rendez-vous européens, l’ancien milieu de Manchester United n’est plus que l’ombre de lui-même depuis le début de la saison. Seulement 5 caviars distribués (il en comptait 9 à cette période l’an passé), un petit but en championnat, deux en Ligue des champions. Des chiffres très en-deçà de ceux qui devraient être les siens à ce stade de la saison. Interrogé sur le niveau de son milieu de terrain, Nasser Al-Khelaïfi se dit déçu de son rendement mais confiant pour la suite de la saison.

« Il a beaucoup joué depuis le début de l’année. Il a disputé la Copa America, il est revenu blessé, il a perdu confiance, ce n’était pas facile pour lui. Bien sûr, on en attend plus. L’équipe a besoin de lui à un meilleur niveau. On a besoin de lui à 100 %, mais c’est aussi le cas d’autres joueurs. Angel est un joueur de classe mondiale, je suis sûr qu’il sera très important lors de notre seconde partie de saison », assure le président dans les colonnes du Parisien.