Avec 86 points en 37 matches, le Paris Saint-Germain ne sera pas champion de France cette saison. Un parcours qui aurait pourtant suffi au club de la capitale pour finir premier du classement de Ligue 1 en temps normal. Mais cette année, les hommes d’Unai Emery sont tombés sur une très grande AS Monaco qui pointe aujourd’hui à 92 points. Une performance qui force le respect selon Nasser Al-Khelaïfi.

« J’adresse mes sincères félicitations à Monaco pour ce titre de champion. La qualité de leur saison ne nous a pas permis de finir à l première place de la Ligue 1 malgré un total de points qui correspond en général à celui d’un champion. Je me réjouis de la progression de la Ligue 1, à travers également la saison d’une équipe comme l’OGC Nice, qui a contribué à faire de notre Championnat l’un des plus passionnants et l’un des plus compétitifs d’Europe », a expliqué Nasser Al-Khelaïfi dans un communiqué transmis à Canal Supporters.