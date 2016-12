Si le Paris-Saint-Germain s’est bien repris lors de la dernière journée de la phase aller de Ligue 1 face à Lorient (5-0), tous les maux ne sont pas encore guéris, la défense parisienne posant encore question, à l’instar de Thiago Silva. Son compatriote Alex, ancien du club qui vient de prendre sa retraite, a tenu à prendre sa défense.

« Moi j’ai connu le PSG avant et après Thiago, et je peux vous dire qu’avec lui, c’était vachement mieux », a ainsi assuré celui qu’on surnomme le Tank, dans les colonnes de L’Équipe. Et d’ajouter : « C’est un vrai leader, il l’a prouvé à Milan, mais aussi à Paris. Il a beaucoup d’expérience et il est respecté par le vestiaire (...) Et ce n’est pas parce qu’il a le brassard de capitaine qu’il doit régler tous les problèmes. Tout le monde doit assumer. »