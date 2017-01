Monaco affrontera le Paris Saint-Germain, dimanche soir à 21 heures, au Parc des Princes. Le match est un des plus attendus de la saison, compte tenu du classement et de la forme actuelle des deux équipes. Monaco paraît cependant sur une meilleure dynamique, et de nombreux acteurs du foot, comme Thiago Silva, s’accordent à dire que Monaco est favori pour ce choc du haut de tableau.

Leonardo Jardim, l’entraîneur monégasque, n’est pas de cet avis comme il l’a dit en conférence de presse d’avant-match. « Ils ont gagné 11 trophées sur les trois dernières années, dire qu’on est favori, c’est une blague, pour rigoler ».