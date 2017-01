À quelques jours du choc des titans qui opposera le Paris Saint-Germain à l’AS Monaco ce dimanche, le capitaine parisien fait monter la pression. Rarement, depuis l’arrivée des Qataris dans la capitale française, le titre de champion de France a été aussi contesté. Et pour Thiago Silva, ce match de la 22e journée s’annonce déjà comme une « petite finale ». Il s’est confié à This is Paris.

« J’espère que nous allons gagner le championnat en fin de saison. Ce sera très difficile de revenir, car Monaco joue très bien et marque beaucoup de buts. Ils ont la confiance. On doit les jouer à domicile. Ce sera un match de Ligue des Champions. Bernardo Silva fait un championnat extraordinaire. Falcao marque aussi beaucoup de buts. Lemar joue très bien et montre de grandes qualités. C’est une bonne équipe. Tous les petits détails vont faire la différence. Si on regarde le championnat maintenant, c’est une petite finale. On peut revenir et se rapprocher d’eux, c’est l’objectif du club. » témoigne Silva pour This is Paris.