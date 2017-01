Ce lundi, la Côte d’Ivoire entre en lice lors de la Coupe d’Afrique des Nations. Les Éléphants seront particulièrement attendus eux qui ont été sacrés en 2015. Serge Aurier était déjà de l’aventure. Engagé dans la compétition avec sa sélection nationale, le latéral droit n’en oublie pas pour autant de suivre son club, le Paris Saint-Germain. « Bien sûr que je suis mes coéquipiers », nous a-t-il confié au cours d’un entretien. L’occasion aussi pour lui d’évoquer la recrue hivernale Julian Draxler.

« J’en ai parlé avec quelques joueurs de l’équipe dont Blaise (Matuidi) ou Layvin (Kurzawa). Ils m’ont dit que c’était un très bon joueur, qu’il se déplaçait bien, qu’il sentait bien les coups, qu’il respirait le football. Je pense qu’on le savait un peu avant qu’il n’arrive. Ce n’est pas un joueur que l’on ne connaît pas. Changer de club, ce n’est jamais évident. Je me suis renseigné un peu à son sujet et je n’ai entendu que des choses positives. C’est très bien pour le PSG. Depuis qu’il est avec nous, depuis qu’il a commencé, il est bien. Pour l’équipe, c’est très bien d’avoir un nouvel atout offensif en plus. Une arme offensive en plus aujourd’hui, ça nous fait beaucoup de bien. Hier (samedi, interview réalisée dimanche), j’ai eu la chance de regarder un peu le match. J’ai vu que tout le monde était bien concentré. Nous avons fait un match solide. Je suis ça de l’extérieur. Tout ce que je peux leur apporter, c’est mon soutien ».