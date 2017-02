Un choc cinq étoiles. Demain soir, le Parc des Princes accueille une affiche de gala opposant le Paris Saint-Germain au FC Barcelone. Le club de la capitale comptera sur son buteur Edinson Cavani pour tenter de prendre le meilleur sur la formation catalane qui s’appuiera de son côté sur sa fameuse MSN. En conférence de presse, l’international uruguayen a évoqué sa forme du moment : « C’est une période importante dans ma carrière. J’ai déjà connu également des moments où les choses allaient très bien. C’est grâce au travail de l’équipe, au travail de tous. Je fais en sorte que tout se passe bien. C’est comme cela que je peux aider l’équipe ».

Conscient de l’attente qui l’entoure, l’attaquant numéro un du PSG ne se met pas de pression : « Je crois que le foot est un travail d’équipe et que pour gagner il faut que tout le monde mette la main à la pâte. La pression, je dois l’encaisser sur le terrain. Je dois donner tout ce que j’ai pour que l’on gagne. Ce n’est pas que Cavani, Thiago Silva ou Verratti qui gagne, c’est nous tous. Il faut que l’on fasse tous de notre mieux pour gagner. Je ne pense pas qu’à moi. Ce n’est pas comme ça que j’aborde le foot, c’est un sport d équipe ». El Matador en a profité pour prévenir le Barça : « Pour moi c’est un match de foot. Je rentre toujours sur le terrain avec les mêmes intentions. Mes coéquipiers font de même. On affronte un adversaire difficile, avec une grande histoire derrière lui. C’est un grand rival mais on doit continuer sur le chemin qu’on s’est fixé. Une victoire de plus nous rapprocherait de notre objectif. Mais on sait qu’il faut s’engager vraiment pour gagner ce type de match ».