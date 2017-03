Presnel Kimpembe (21 ans) avait impressionné tout son monde lors de Paris SG-FC Barcelone (4-0, 8e de finale aller de Ligue des Champions). Luis Suarez, que le défenseur central parisien avait muselé, n’a pour sa part pas été surpris la prestation du jeune homme, et ce, même s’il ne le connaissait que très peu.

« Kimpembe, on savait que c’était le recours n° 1 derrière Thiago Silva et Marquinhos. On en avait parlé avec le staff, comme on parle des autres adversaires avant un match, rien de plus. S’il est au Paris Saint-Germain, c’est qu’il possède les qualités requises. Sa performance ne m’a pas particulièrement surpris », a-t-il lâché à France Football avant de poursuivre. « Toute l’équipe du PSG a fait un bon match. Ils ont été meilleurs que nous. Rabiot a été excellent aussi. On connaît les aptitudes de Thiago Motta, mais il a répondu présent à ce poste de sentinelle. Quant à Marco Verratti, il progresse constamment depuis plusieurs saisons, ce n’est donc plus une surprise. C’est un très grand joueur, qui imprime de plus en plus son rythme sur le jeu du PSG », a-t-il analysé.