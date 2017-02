Invité de RMC Sport ce mardi soir, Antoine Griezmann, qui a battu plusieurs fois le Barça avec l’Atlético Madrid, a évoqué la rencontre de ce soir entre le Paris Saint-Germain et le club catalan. Il a même offert quelques astuces.

« Ca va être compliqué pour Paris parce qu’en face c’est une des meilleures équipe du monde, qui a le ballon. La clé ça va être la récupération, la transition. Si Cavani est bien ce soir, ça peut le faire. Ils ont les armes pour les battre, ça va se jouer à l’aller je pense. On évite de faire une fixette que sur eux. Quand ils ont la balle faut garder un oeil sur Neymar, Messi et Suarez. Nous c’est souvent prise à deux à trois sur les côtés, les enfermer et éviter qu’ils viennent dans l’axe », a développé l’international français.