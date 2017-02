Présent en conférence de presse en cette journée de samedi, Luis Enrique s’est exprimé sur plusieurs sujets d’actualité, comme son avenir ou le match retour face au PSG. Si les joueurs catalans se sont déjà exprimés à plusieurs reprises, croyant à la remontada, Luis Enrique est resté bien plus mesuré.

« Il y a encore un mois avant le match de Ligue des Champions. Il est marqué comme quelque chose d’important et il est dans ma tête depuis la défaite, mais ce serait stupide de ne penser qu’à ce match. D’ici là, on a quatre matchs à jouer et il faut se concentrer sur le match de demain. On aura le temps de parler du PSG », a expliqué l’entraîneur barcelonais.