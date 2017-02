Fabien Barthez ne s’exprime pas souvent dans les médias. L’ancien gardien international, vainqueur de la Coupe du Monde 1998 avec l’équipe de France, a accordé une interview à L’Équipe. Il a évoqué la gestion de la concurrence au poste de gardien de but au Paris Saint-Germain, quelques jours après l’énorme boulette d’Alphonse Areola face à Lille (2-1).

« Le PSG s’est mis tout seul dans le pétrin. Un gardien est en concurrence avec lui-même. Il a besoin de jouer, d’engranger de l’expérience. (…) Tu te loupes deux, trois matches et c’est l’autre qui joue et ainsi de suite ? Ce n’est pas bon. Ces histoires de concurrence, je suis contre. Le gardien ne sait pas où il va, il a du mal à progresser. Au contraire il faut insister pour qu’il évolue. Sinon il rentre sur le terrain et il se dit que si il se troue, il saute. Il ne faut pas lui faire passer ce message. Un joueur de champ peut compenser pas la course, par plein de choses, le gardien non. Il ne faut pas trop lui enfumer le cerveau », a-t-il déclaré. Unai Emery appréciera.