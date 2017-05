Battu le weekend dernier en déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice (3-1), le Paris Saint-Germain a perdu plus que les trois points, mais bien probablement le titre de champion de France. Relégués à trois points de Monaco avec un match en plus, les Rouge-et-Bleu doivent faire un sans-faute.

Et cela démarre dès ce samedi, puisque l’écurie francilienne reçoit le Sporting Club de Bastia au Parc des Princes (17h00) pour le compte de la 36ème journée du championnat de France de Ligue 1. N’ayant plus son destin entre les mains, Paris doit à tout prix gagner et espérer des faux-pas futurs de l’ASM. Rendez-vous est pris sur notre site au coup de sifflet final pour les notes du match.

Les compos :

PSG : Trapp - Meunier, Silva, Marquinhos, Maxwell - Verratti, Rabiot, Matuidi - Lucas, Cavani, Draxler

Bastia : Leca - Djiku, El Kaoutari, Keita, Bengtsson - Mostefa, Oniangué - Saint-Maximin, Ngando, Coulibaly - Crivelli