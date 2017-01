Le PSG reprend la compétition en cette nouvelle année. À l’instar des autres équipes de Ligue 1, c’est lors de ces 32es de finale de Coupe de France que les joueurs de la capitale pourront mesurer leur état de forme après la trêve.

Pour la réception de Bastia au Parc des Princes, Unai Emery tente des nouveautés avec notamment Nkunku qui évoluera dans le couloir gauche, avec Lucas à droite et le retour de Ben Arfa en pointe, comme en tout début de saison. Trapp sera dans les buts et le milieu de terrain est composé de Rabiot, Thiago Motta et Matuidi.

Les compositions :

PSG : Trapp - Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa - Rabiot, Thiago Motta, Matuidi - Lucas, Ben Arfa, Nkunku.

Bastia : Vincensini - Djiku, Peybernes, Marange, Bengtsson - Ngando, Mostefa, Keita, Danic - Saint-Maximin, Nangis.