Présent en conférence de presse ce vendredi en marge de la rencontre face à Caen au Parc des Princes ce samedi pour la dernière rencontre de Ligue 1 de la saison (38e journée), Unai Emery a fait le point sur les blessés et les absents. Ainsi, Kurzawa (soins), Meunier (soins), T.Silva (soins), Verratti (soins), Krychowiak (CFA) et Ben Arfa (choix du coach) ne seront pas de la partie.

« Les blessés sont Meunier, qui s’est fait opérer de la cheville hier, Kurzawa, qui récupère de son opération, Thiago Silva, qui ne s’est pas entraîné avec l’équipe pour blessure. Krychowiak a demandé à jouer avec la CFA pour jouer 90 minutes. Verratti a une petite douleur et ne sera pas dans le groupe. Ben Arfa non plus pour décision technique », a déclaré le technicien basque avant d’expliquer l’absence du milieu offensif français : « Je fais le groupe avec les joueurs que je considère les meilleurs. C’est une décision technico-tactique. Il n’y a pas d’autres raisons. »