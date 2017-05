Unai Emery a convoqué 19 joueurs dans son groupe pour affronter l’AS Saint-Etienne ce dimanche pour le compte de la 37e journée de Ligue 1. Si Gaëtan Robail (23 ans) et Lorenzo Callegari (19 ans) seront du voyage, Hatem Ben Arfa ne sera pas de la partie.

D’après les propos d’Unai Emery en conférence de presse ce samedi, le milieu de terrain français est absent pour « raison médicale ». Cependant, à en croire les informations du Parisien, l’ancien Niçois est « disponible et ne souffre d’aucune blessure ». De plus, l’international tricolore aurait appris sa non-convocation en même temps que la presse et le public. Ambiance.