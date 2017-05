En début de saison, Edinson Cavani faisait l’objet de vives critiques à l’égard de son manque d’efficacité face aux buts. Certains observateurs remettaient en cause sa prétendue maladresse. Mais à la fin, l’Uruguayen s’en tire avec un bilan plus que favorable : meilleur joueur et buteur de Ligue 1 avec 35 buts en 36 matchs. Une légende du club parisien a d’ailleurs tenu à prendre sa défense : Carlos Bianchi (68 ans, joueur du PSG de 1977 à 1979).

« On trouvera toujours des défauts aux joueurs. Messi a raté douze pénaltys au Camp Nou. Il n’est pas fort peut-être, Messi ? Cavani n’a plus rien à prouver. Il est le meilleur buteur du championnat, le deuxième en Europe, il peut battre ce record de buts d’Ibra... Pour moi, il devrait être une idole du club » a expliqué dans le Parisien celui qui a inscrit 71 buts en 80 matches avec le PSG.