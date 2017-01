Alors que le club de la capitale a déjà réussi à prolonger Edinson Cavani (sa prolongation est imminente) et Thiago Silva, il y aurait plus de complications avec le dossier Blaise Matuidi. Comme l’annonce L’Équipe ce mardi, il n’y aurait aucune avancée depuis début novembre et une contre-proposition du clan Matuidi à une offre de prolongation jusqu’en 2020 (l’actuel contrat court jusqu’en 2018).

Le milieu international français, qui aura bientôt trente ans, est pourtant l’un des hommes forts d’Unai Emery cette saison (18 matches de L1). Les représentants de « Blaisou » ont donc décidé d’attendre des retours de la direction du PSG, alors que le différend entre les deux parties serait d’ordre financier. Déjà inquiet en novembre, le joueur avait déclaré dans les colonnes du quotidien français : « Il faut sentir l’amour que le club me porte. Je sais qu’au niveau de l’entraîneur, il n’y a pas de problème. Mais si demain, je perds ça, c’est sûr que j’aurai cette réflexion : "Blaise, tu as fait ton temps, laisse la place". Là, on est en cours de saison, je suis bien ».