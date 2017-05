Lorenzo Callegari a terminé la saison avec le groupe de CFA. Alors qu’il avait fait forte impression lors des matches de pré-saison, il n’a pas eu le temps jeu qu’il espérait avec les pros et ses rapports se sont refroidis avec la direction Rouge-et-Bleu. Alors que Georgen vient de signer une prolongation, ce dernier pourrait suivre dans quelques jours et prolonger son contrat.

En effet, son agent, Alessandro Canovi, a déjà évoqué le cas du jeune milieu de terrain avec Antero Henrique, de manière informelle, en attendant sa nomination officielle. « Notre souhait est de rester au PSG, » a expliqué Joseph Callegari, le père du joueur, dans les colonnes du Parisien. « On espère que les choses avancent d’ici à quinze jours. On a aussi des propositions de clubs à l’étranger. » Callegari partirait sous forme de prêt pour gagner du temps de jeu, il dispose de pistes sérieuses en Italie et en Espagne.