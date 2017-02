Si le Paris Saint-Germain s’est surtout illustré dans l’achat de grands joueurs ces toutes dernières années, le club de la capitale a aussi sorti des joueurs de son centre de formation comme Adrien Rabiot, Alphonse Aréola ou encore Mamadou Sakho (Crystal Palace). Mais ces cas se font rares. Le club laisse souvent peu de chances aux jeunes de montrer leurs qualités et ces derniers demandent alors à être prêtés comme Augustin ou Callegari. Avec cette politique, le PSG prend le risque de perdre des pépites comme Moussa Dembele qui explose au Celtic Glasgow et que l’Europe s’arrache désormais. Carles Romagosa, directeur technique catalan du PSG, souhaite améliorer ce fonctionnement en prenant comme modèle son ancien club, le FC Barcelone.

« La formation du Barça est la meilleure. Nous, les clubs internationaux, cherchons à nous placer au même niveau. Ici, le profil des joueurs et la culture sont différents. Nous devons nous adapter. Le PSG fait le pari de la formation. Il y a une pression pour sortir des joueurs, mais les entourages et le club ont confiance quant au résultat. Le PSG est un club très jeune qui a grandi très vite. Un manque d’identité ? La formation doit lui apporter cela, l’objectif est d’avoir 4-5 joueurs. Faire comme le Barça avec de la formation et des recrutements de grands joueurs ? C’est l’objectif. Avec une identité de jeu : possession de balle + pressing haut. C’est le plus que peut apporter la formation. À Barcelone, cela fait 20 ans que le centre de formation est ultra-professionnel. Il nous faut du temps. Nous construisons. Aller chercher des jeunes à l’étranger ? Nous avons un vivier avec la région parisienne, nous pouvons en complément ouvrir à la France. Peut-être dans l’avenir à l’étranger. On verra » a expliqué Carles Romagosa dans Sport.