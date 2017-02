Libéré par le départ d’Ibrahimovic à Manchester United lors du dernier mercato d’été, Edinson Cavani (30 ans) marche sur l’eau cette saison en Ligue 1 avec ses 25 buts en 24 matchs, soit ,déjà, son meilleur total en une saison depuis son arrivée à Paris en 2013. A quelques heures du « Classique » l’international uruguayen (87 sélections 37 buts) s’est confié à SFR Sport, et a délivré le nom de son joueur préféré de l’Olympique de Marseille.

« Un des joueurs que j’aime bien et que je trouve important pour Marseille, c’est Thauvin (rires, Cavani, n’arrive pas à le prononcer correctement, NDLR). Il est un très bon joueur. C’est le seul qui a été régulier ces trois derniers mois. Malgré les mauvais résultats de l’OM. Je l’aime bien. Et en plus il est gaucher. Les gauchers ont toujours quelque chose de différent » a déclaré Cavani pour SFR Sport.