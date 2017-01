Après le départ de Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani a parfaitement pris le relais du Suédois. Malgré encore quelques ratés, l’attaquant uruguayen est l’atout offensif numéro un des champions de France (18 buts en 18 matches de Ligue 1 cette saison). Le club de la capitale en a bien conscience et veut prolonger l’ancien joueur de Naples.

Interrogé par Radio Nacional Uruguay, El Matador a confié qu’un accord avait été trouvé avec le PSG pour une prolongation (son contrat actuel prend fin en 2018) : « Oui, c’est vrai. Après plusieurs discussions, nous avons trouvé un accord. Il fallait régler de nombreux points. J’essaye de ne penser qu’au football et tout ça est entre les mains de mon agent (ndlr, Walter Guglielmone, son frère). Si je dois rester ici, on espère que ce sera le cas, j’espère continuer de la même manière, avec la même passion, la même envie de remporter des titres ». On parlait d’un nouveau contrat jusqu’en 2020.