C’est la confrontation que tous les supporters parisiens attendent, mardi soir le Paris Saint-Germain accueillera au Parc des Princes le FC Barcelone pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Au-delà de l’enjeu pour les deux équipes, un match dans le match se dessine entre les deux attaquants uruguayens Edinson Cavani et Luis Suarez que les Français considèrent comme deux des meilleurs numéros neuf du monde. S’ils se fréquentent en sélection nationale, pas question de faire ami-ami avant un tel match pour Cavani.

En effet dans une interview accordée au quotidien espagnol AS, El Matador affirme qu’il n’appellera pas Suarez avant la rencontre : « je ne plaisante pas avant ou pendant un match » Cavani n’enverra même pas un texto « pour ma part, avant un match, c’est impossible ». Si le soleil brûle sur le drapeau uruguayen, Cavani sait se montrer aussi froid que de la glace. Mais l’idole du Parc envoie aussi un message de respect à la « MSN » : « non, je ne me préoccupe pas du trident barcelonais, mais l’admiration est maximale à tous les points de vue ». Cependant, nul ne doute que l’ambiance sera bouillante au Parc des princes mardi soir.