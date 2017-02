Demain, le Paris Saint-Germain affronte le FC Barcelone en Ligue des Champions. Deux équipes menées par deux des meilleurs numéro 9 du monde : Luis Suarez et Edinson Cavani. Ce dernier était de passage en conférence de presse ce lundi à la veille de ce choc cinq étoiles : « Avec Luis, il y a quelque chose qui nous caractérise, c’est l’endroit d’où nous venons. On vient de la même ville. Lui, il est parti petit de Salto. Moi, j’ai vécu toute mon enfance là-bas. On a joué dans des équipes différentes à Montevideo. On s’est retrouvé en sélection. C’est là où est née une amitié, comme avec tous les coéquipiers de la sélection. C’est une sorte de famille. On partage des moments importants et beaux, parfois compliqués aussi. Nous avons un lien fort et bon. Je lui disais l’autre jour, on doit toujours être en train de représenter notre ville, notre pays. C’est une amitié de longue date ».

Deux amis qui seront certainement comparés lors de cette double confrontation. Edinson Cavani a été interrogé à ce sujet : « On travaille de façons différentes. Je l’ai dit lors d’un entretien, je pense que les gens n’ont pas compris. Il est plus physique, il faut être conscient de sa puissance. Moi, je suis différent, je bouge davantage. J’ai moins de physique, plus de résistance au temps ».