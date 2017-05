Le recrutement des jeunes joueurs se fait de plus en plus tôt. Et alors que Kays Ruiz-Atil (14 ans) avait rejoint le Paris Saint-Germain en 2015 après l’affaire des transferts irréguliers du FC Barcelone, où il y avait évolué pendant cinq ans, le club de la capitale lui aurait (déjà) proposé un contrat de cinq ans.

Selon les informations du Parisien, un accord a déjà été trouvé entre l’entourage du joueur et le PSG. Le club a lui assuré que rien n’était encore fait, mais que des discussions étaient en cours. La proposition comprendrait un passage automatique au statut professionnel.