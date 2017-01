L’avenir de Jesé Rodriguez est plus que flou. En difficulté au Paris Saint-Germain, le joueur peine à trouver une porte de sortie. Suivi de près par de nombreux clubs comme l’AS Roma, Liverpool ou encore Middlesbrough, le joueur a fait de Las Palmas sa priorité. L’Espagnol, natif des îles Canaries, veut retourner à la maison. Mais la route n’est pas si simple.

En effet, selon Canarias 7, l’opération se heurterait à plusieurs obstacles. Le joueur, qui touche actuellement un salaire de 2,7 millions d’euros par saison au PSG, doit faire des efforts financiers. Le club de la capitale ne veut pas faire de cadeau, et Las Palmas serait seulement disposé à payer 20% du salaire de l’ancien joueur du Real de Madrid. De plus, avec la configuration actuelle de la législation fiscale espagnole, les Canaris seraient obligés de payer 700 000 euros d’impôts. Beaucoup d’obstacles donc entre Jesé et son club de cœur. Une aubaine pour les concurrents sur le marché et notamment Middlesbrough, très intéressé par l’attaquant et qui pourrait bien en profiter.