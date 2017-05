Souvent utilisé par Unai Emery cette saison (8 apparitions en Ligue 1, 16 toutes compétitions confondues) le jeune Christopher Nkunku (19 ans) a régulièrement prouvé au Paris Saint-Germain qu’il avait le niveau pour évoluer dans une telle équipe, et que le club pourra compter sur lui lors des prochaines saisons. Si certains préfèrent aller voir ailleurs pour se procurer plus de temps de jeu, lui semble préférer rester à Paris pour apprendre au quotidien auprès de grands joueurs.

« J’ai la chance de pouvoir côtoyer Verratti, Thiago Motta ou Pastore, de voir leur manière de s’entraîner. J’essaie de piquer à chacun d’entre eux un petit quelque chose pour l’intégrer ensuite dans mon jeu. C’est une fierté que le centre de formation (du PSG) soit valorisé. Quand on sait par où sont passés Adrien (Rabiot), Presnel (Kimpembe), Alphonse (Areola) et quand on voit leur réussite au PSG, on se dit : Pourquoi pas nous ? » On va tout faire pour les imiter. Même s’il ne faut pas oublier les difficultés qu’ils ont dû surmonter. Après la compétition (Coupe du Monde U20 en Corée du Sud), je discuterai de mon futur avec mon agent et on verra bien », a déclaré Christopher Nkunku dans le Parisien.