Cette saison, Angel Di Maria a fait une belle fin d’année avec le Paris Saint-Germain, on se rappelle notamment la rencontre aller face au Barça (4-0). Mais, El Fideo pourrait bien quitter la capitale française cet été.

En effet, selon Mundo Deportivo, l’international argentin aurait pu intéresser le FC Barcelone qui aurait aimé l’accueillir plus tôt, mais une clause de compensation pour le Real Madrid était alors inscrite dans son contrat. Mais aujourd’hui, le club catalan recherche plus un joueur dans le style de Marco Verrati. Le coéquipier de Messi en sélection, lui, ne serait pas contre un retour en Espagne que ce soit au point de vue du football que de sa vie familiale. En Italie, l’Inter, l’AC Milan, Naples et la Roma seraient à l’affût.