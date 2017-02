Arrivé au Paris Saint-Germain en provenance de Wolfsburg cet hiver, Julian Draxler fait des débuts incroyables avec le club de la capitale. Avec 5 buts toutes compétitions confondues et une performance énorme face au Barça, l’Allemand s’est déjà rendu indispensable dans l’équipe Rouge-et-bleu. Dans une interview accordée à Bild, le joueur de 23 ans montre qu’il est heureux à Paris et n’hésite pas à le dire.

« Maintenant je joue pour le Paris Saint-Germain, c’est une grande équipe avec de grands joueurs, et mon nouveau cadre de travail c’est la ville de Paris. Sinon rien n’a changé, je suis encore Julian. Je travaille et je vis dans une ville magnifique, je joue dans un club de classe mondiale, mais je garde les pieds sur terre, je me préoccupe seulement de mon travail, » a-t-il déclaré. De quoi prouver à ses détracteurs allemands que c’est un grand joueur ? « Je n’ai rien à prouver à personne, je veux juste donner le meilleur de moi-même à mon club. » Voilà qui est dit.