Mesut Özil est en difficulté cette saison à Arsenal et pourrait bien partir de Londres cet été. Alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2018 avec les Gunners, son coéquipier en sélection allemande, Julian Draxler, multiplie les appels de pieds pour qu’il le rejoigne au Paris Saint-Germain. Interrogé par la BBC ce jeudi, le joueur parisien a réitéré son envie de voir Özil briller dans la Ville lumière la saison prochaine.

« J’aimerais pouvoir jouer avec lui tous les jours. Pour moi, il est un grand joueur. Je prends du plaisir à chaque fois que je joue avec lui lors des entraînements et des matchs de la sélection allemande. Il pourrait aider n’importe qu’elle équipe dans le monde et je pense qu’il apprécierait la vie ici à Paris et qu’il aimerait jouer pour le PSG » a expliqué Draxler au micro de la BBC.