Après la balade lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à Barcelone (4-0), le PSG se prépare à vivre le match retour, ce mercredi (20h45). Les Parisiens, fort de leurs quatre buts d’avance, vont au Camp Nou pour gagner, comme le dit Julian Draxler dans une interview accordée à PSG.fr.

« Nous avons disputé plusieurs rencontres entre le match aller et cette manche retour. Nous devions à chaque fois nous concentrer sur la rencontre du jour. Mais le huitième de finale retour est toujours resté dans un coin de notre tête. On a fait un grand pas lors du match aller et c’est normal que nous ayons parlé de cette rencontre entre nous. Nous sommes confiants, nous connaissons nos qualités et nous irons à Barcelone pour gagner. » Les Catalans sont prévenus. Réponse aux alentours de 22h45, mercredi prochain.